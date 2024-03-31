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(ليفربول) يتخطى (برايتون) ليعتلي صدارة البريمرليغ بعد تعادل سلبي بين (مانشستر سيتي) و(أرسنال)

3/31/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 31 - 3 (كونا) -- صعد نادي (ليفربول) إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرم القدم بعد فوزه اليوم الاحد على ضيفه (برايتون) بهدفين لهدف فيما انتهت قمة الجولة ال30 بين (مانشستر سيتي) و(أرسنال) بالتعادل السلبي.
ونجح (برايتون) في مخادعة أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة بقدم المهاجم الإنجليزي داني والباك.
وتمكن لاعب (ليفربول) الكولومبي لويس دياز من تعديل الكفة في الدقيقة ال27 قبل ان يوقع المصري محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة ال65.
وفي المباراة الاخرى فشل (مانشستر سيتي) في ترجمة سيطرته شبه المطلقة على مجريات اللعب طوال اللقاء إلى أهداف لتنتهي قمة هذه الجولة بتعادل سلبي مخيب للسيتي.
وبفوزه اليوم تمكن (ليفربول) من خطف الصدارة من (ارسنال) ورفع رصيده إلى 67 نقطة وبفارق نقطتين عن الثاني فيما بقي السيتي في المركز الثالث بمجموع 64 نقطة.(النهاية)

م ر ن / م ع ا



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