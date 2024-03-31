(ليفربول) يتخطى (برايتون) ليعتلي صدارة البريمرليغ بعد تعادل سلبي بين (مانشستر سيتي) و(أرسنال)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 31 - 3 (كونا) -- صعد نادي (ليفربول) إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرم القدم بعد فوزه اليوم الاحد على ضيفه (برايتون) بهدفين لهدف فيما انتهت قمة الجولة ال30 بين (مانشستر سيتي) و(أرسنال) بالتعادل السلبي.
ونجح (برايتون) في مخادعة أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة بقدم المهاجم الإنجليزي داني والباك.
وتمكن لاعب (ليفربول) الكولومبي لويس دياز من تعديل الكفة في الدقيقة ال27 قبل ان يوقع المصري محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة ال65.
وفي المباراة الاخرى فشل (مانشستر سيتي) في ترجمة سيطرته شبه المطلقة على مجريات اللعب طوال اللقاء إلى أهداف لتنتهي قمة هذه الجولة بتعادل سلبي مخيب للسيتي.
وبفوزه اليوم تمكن (ليفربول) من خطف الصدارة من (ارسنال) ورفع رصيده إلى 67 نقطة وبفارق نقطتين عن الثاني فيما بقي السيتي في المركز الثالث بمجموع 64 نقطة.(النهاية)
م ر ن / م ع ا
MENAFN31032024000071011013ID1108041567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.