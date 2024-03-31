أوقاف الكرك تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 31 آذار (بترا )- عقدت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأحد في المسجد العمري الثالث المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى" بحضور عدد من الأئمة والوعاظ وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.
وقدم رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ عمر المعايطة بحضور مدير الأوقاف الدكتور عزام الشمايلة والمساعد للوعظ والإرشاد طارق المعايطة تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله . مشيرا إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.
فيما قدم الدكتور الإمام نواف البطوش تعريفا بكتاب الشفا، مشيرا إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب كان له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع واستوعب جميع المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية وقوة الكتاب والمؤلف تكمن في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام
فيما قدم المفتش في مديرية أوقاف محافظة الكرك الدكتور حمدو المعايطة تعريفا بأثر كتاب الشفا ومن خدمه من العلماء الذي استمر بتدريسه منذ تأليفه حتى الآن وزاحم أعظم كتب الحديث، والمؤلفات من بعده.
--(بترا)
م ع/أز/ ع ط
31/03/2024 21:21:12
MENAFN31032024000117011021ID1108041566
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