أوقاف الكرك تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

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الكرك 31 آذار (بترا )- عقدت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأحد في المسجد العمري الثالث المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى" بحضور عدد من الأئمة والوعاظ وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.

وقدم رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ عمر المعايطة بحضور مدير الأوقاف الدكتور عزام الشمايلة والمساعد للوعظ والإرشاد طارق المعايطة تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله . مشيرا إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.

فيما قدم الدكتور الإمام نواف البطوش تعريفا بكتاب الشفا، مشيرا إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب كان له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع واستوعب جميع المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية وقوة الكتاب والمؤلف تكمن في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام

فيما قدم المفتش في مديرية أوقاف محافظة الكرك الدكتور حمدو المعايطة تعريفا بأثر كتاب الشفا ومن خدمه من العلماء الذي استمر بتدريسه منذ تأليفه حتى الآن وزاحم أعظم كتب الحديث، والمؤلفات من بعده.

--(بترا)

م ع/أز/ ع ط

31/03/2024 21:21:12

