النهج الجديد يستنكر كل ما يؤدي إلى المساس بأمن واستقرار الوطن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)-انتقد حزب النهج الجديد أعمال الشغب خلال المظاهرات الأخيرة التي جرت في محيط السفارة الإسرائيلية والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن.
وعبر الحزب في بيان صدر عنه اليوم الأحد، عن رفضه للاعتداء على رجال الأمن والهتافات غير القانونية، مشيرا إلى أن الأردن يحتفظ بقيمه القومية والعروبية، ولطالما دافع عن الوحدة العربية ودعم القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب على الوقوف جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن
وأشاد الحزب بدور الأردن في دعم غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، مشددا على استمرار الدفاع عن الوحدة الوطنية ومواجهة المشاريع المدمرة، داعيا إلى كشف ومحاكمة المسيئين، وتعزيز الهوية الأردنية والوحدة الوطنية.
--(بترا)
ع ح /أز/ ع ط
31/03/2024 21:17:33
MENAFN31032024000117011021ID1108041565
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