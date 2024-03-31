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النهج الجديد يستنكر كل ما يؤدي إلى المساس بأمن واستقرار الوطن

3/31/2024 2:35:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)-انتقد حزب النهج الجديد أعمال الشغب خلال المظاهرات الأخيرة التي جرت في محيط السفارة الإسرائيلية والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن.
وعبر الحزب في بيان صدر عنه اليوم الأحد، عن رفضه للاعتداء على رجال الأمن والهتافات غير القانونية، مشيرا إلى أن الأردن يحتفظ بقيمه القومية والعروبية، ولطالما دافع عن الوحدة العربية ودعم القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب على الوقوف جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن
وأشاد الحزب بدور الأردن في دعم غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، مشددا على استمرار الدفاع عن الوحدة الوطنية ومواجهة المشاريع المدمرة، داعيا إلى كشف ومحاكمة المسيئين، وتعزيز الهوية الأردنية والوحدة الوطنية.
--(بترا)
ع ح /أز/ ع ط
31/03/2024 21:17:33

MENAFN31032024000117011021ID1108041565

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