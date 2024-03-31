وزير الاوقاف يرعى حفل افطار رمضاني للايتام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مساء اليوم الأحد، حفل الإقطار الرمضاني الذي أقامه صندوق الزكاة للأيتام المنتفعين من الصندوق بالتعاون مع بنك صفوة الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم الإسلامي.
وأشاد الخلايلة بدور صندوق الزكاة في رعاية الأيتام وتلمس احتياجاتهم، فيما أشار مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إلى أن الصندوق ممثلا برئيس مجلس إدارته وزير الأوقاف، قد سن سنة طيبة في الاحتفال بيوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يجسد في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان معانيّ التكافل والتراحم.
ووزع راعي الحفل الهدايا النقدية والعينية على الأطفال الأيتام.
--(بترا)
وهـ/أز/ ع ط
31/03/2024 21:08:31
MENAFN31032024000117011021ID1108041564
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