وزير الاوقاف يرعى حفل افطار رمضاني للايتام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مساء اليوم الأحد، حفل الإقطار الرمضاني الذي أقامه صندوق الزكاة للأيتام المنتفعين من الصندوق بالتعاون مع بنك صفوة الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم الإسلامي.

وأشاد الخلايلة بدور صندوق الزكاة في رعاية الأيتام وتلمس احتياجاتهم، فيما أشار مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إلى أن الصندوق ممثلا برئيس مجلس إدارته وزير الأوقاف، قد سن سنة طيبة في الاحتفال بيوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يجسد في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان معانيّ التكافل والتراحم.

ووزع راعي الحفل الهدايا النقدية والعينية على الأطفال الأيتام.

--(بترا)

وهـ/أز/ ع ط

31/03/2024 21:08:31

