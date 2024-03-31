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أوقاف إربد الثانية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

3/31/2024 2:35:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 31 آذار(بترا)-نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام، بعنوان"كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض" بحضور مدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.
واستذكر مساعد مدير أوقاف اربد الثانية للشؤون الإدارية الدكتور محمد الرجوب في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد الفيحاء، القاضي عياض وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي الزاخر ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، كما استذكر رحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية و مماته.
وفي المحور الثاني قدم الدكتور إسماعيل نوح تعريفا بكتاب الشفا المصطفى صلى الله عليه،و هو بيان شخصية النبي، وأنها من أكثر الشخصيات في التاريخ التي جرى توثيق حياته بكامل تفصيلها والأثر، مبينا الأثر الذي تركه هذا الكتاب على الفرد والمجتمع.
وفي المحور الثالث تناول أمام مسجد أيدون الكبير الدكتور أحمد صبحي الذي كان بعنوان "تعريف عام بشروح هذا الكتاب من القدامى والمعاصرين ومناهجهم "، حيث دارت الجلسة في ثلاث محاور فكان المحور الأول : تعريف عام بشروح هذا الكتاب، و المحور الثاني تحدث الدكتور احمد عن بعض الشروحات التي في الكتاب والتي قاربت 80 مجلداً، وأكد المحور الثالث وجوب وجود هذا الكتاب في كل بيت وتدريسه للأبناء لما فيه من الخير والأجر العظيم.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
31/03/2024 21:06:47

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