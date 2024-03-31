أوقاف إربد الثانية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 31 آذار(بترا)-نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام، بعنوان"كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض" بحضور مدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.
واستذكر مساعد مدير أوقاف اربد الثانية للشؤون الإدارية الدكتور محمد الرجوب في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد الفيحاء، القاضي عياض وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي الزاخر ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، كما استذكر رحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية و مماته.
وفي المحور الثاني قدم الدكتور إسماعيل نوح تعريفا بكتاب الشفا المصطفى صلى الله عليه،و هو بيان شخصية النبي، وأنها من أكثر الشخصيات في التاريخ التي جرى توثيق حياته بكامل تفصيلها والأثر، مبينا الأثر الذي تركه هذا الكتاب على الفرد والمجتمع.
وفي المحور الثالث تناول أمام مسجد أيدون الكبير الدكتور أحمد صبحي الذي كان بعنوان "تعريف عام بشروح هذا الكتاب من القدامى والمعاصرين ومناهجهم "، حيث دارت الجلسة في ثلاث محاور فكان المحور الأول : تعريف عام بشروح هذا الكتاب، و المحور الثاني تحدث الدكتور احمد عن بعض الشروحات التي في الكتاب والتي قاربت 80 مجلداً، وأكد المحور الثالث وجوب وجود هذا الكتاب في كل بيت وتدريسه للأبناء لما فيه من الخير والأجر العظيم.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
31/03/2024 21:06:47
MENAFN31032024000117011021ID1108041563
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