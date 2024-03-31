كريشان يرعى حفل إفطار عمال الوطن في بلدية جرش

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جرش 31 آذار ( بترا) – علي فريحات - رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مساء اليوم الاحد، مأدبة الإفطار الرمضاني التي نظمتها بلدية جرش الكبرى تكريما لعمال الوطن.

وأكد كريشان أن الأردن بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينعم بالأمن والاستقرار وانه عصيا على كل المؤامرات بفضل حكمته القيادية .

وأضاف كريشان خلال رعايته حفل الإفطار بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور والوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات وعدد من النواب والأعيان وأمين عام الوزارة نضال أبو عرابي ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم ورؤساء البلديات ومدراء الدوائر الرسمية،ان عمال الوطن لهم دور مهم في الحفاظ على النظافة وديمومتها.

وقال إن الوزارة تسعى دائما لتثبيت عمال الوطن الذين يعملون في هذه المهنة والاهتمام بأوضاعهم وتقديم الامتيازات لهم لخدمة البيئة ونظافتها .

بدوره، قال رئيس بلدية جرش احمد هاشم العتوم إن حفل الإفطار الذي تقيمه البلدية سنويا يعتبر سنه حميدة تكريما لعمال الوطن وانسجاما مع رسالة الوزارة في تكريم أصحاب الأيادي البيضاء ومن لهم بصمات واضحة في الحفاظ على بيئتهم نظيفة وجميلة، مبينا أن البلدية لن تتوانى عن تقديم الخدمات والدعم لهذه الفئة التي تساهم في العمل والإنجار في الميدان .

وثمن العتوم الدعم الذي تقدمه وزارة الإدارة المحلية للبلديات لتقديم خدمات التنمية والبنى التحتية وكذلك حرصها على دعم عمال النظافة وتثبيتهم ،مؤكدا أهمية التعاون وتضافر الجهود من اجل المحافظة على مدينة جرش التي تتمتع بخصوصية سياحية وبيئية .

وطالب عدد من أعضاء المجلس البلدي والمواطنين وعمال الوطن دعم بلدية جرش بالكوادر والآليات وتثبيت عمال الوطن .

--(بترا)

ع . ف /أز/ ع ط

31/03/2024 21:01:23