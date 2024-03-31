كريشان يرعى حفل إفطار عمال الوطن في بلدية جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 31 آذار ( بترا) – علي فريحات - رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مساء اليوم الاحد، مأدبة الإفطار الرمضاني التي نظمتها بلدية جرش الكبرى تكريما لعمال الوطن.
وأكد كريشان أن الأردن بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينعم بالأمن والاستقرار وانه عصيا على كل المؤامرات بفضل حكمته القيادية .
وأضاف كريشان خلال رعايته حفل الإفطار بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور والوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات وعدد من النواب والأعيان وأمين عام الوزارة نضال أبو عرابي ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم ورؤساء البلديات ومدراء الدوائر الرسمية،ان عمال الوطن لهم دور مهم في الحفاظ على النظافة وديمومتها.
وقال إن الوزارة تسعى دائما لتثبيت عمال الوطن الذين يعملون في هذه المهنة والاهتمام بأوضاعهم وتقديم الامتيازات لهم لخدمة البيئة ونظافتها .
بدوره، قال رئيس بلدية جرش احمد هاشم العتوم إن حفل الإفطار الذي تقيمه البلدية سنويا يعتبر سنه حميدة تكريما لعمال الوطن وانسجاما مع رسالة الوزارة في تكريم أصحاب الأيادي البيضاء ومن لهم بصمات واضحة في الحفاظ على بيئتهم نظيفة وجميلة، مبينا أن البلدية لن تتوانى عن تقديم الخدمات والدعم لهذه الفئة التي تساهم في العمل والإنجار في الميدان .
وثمن العتوم الدعم الذي تقدمه وزارة الإدارة المحلية للبلديات لتقديم خدمات التنمية والبنى التحتية وكذلك حرصها على دعم عمال النظافة وتثبيتهم ،مؤكدا أهمية التعاون وتضافر الجهود من اجل المحافظة على مدينة جرش التي تتمتع بخصوصية سياحية وبيئية .
وطالب عدد من أعضاء المجلس البلدي والمواطنين وعمال الوطن دعم بلدية جرش بالكوادر والآليات وتثبيت عمال الوطن .
--(بترا)
ع . ف /أز/ ع ط
31/03/2024 21:01:23
MENAFN31032024000117011021ID1108041561
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