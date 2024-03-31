جامعة جدارا تحتفل بذكرى معركة الكرامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 31 آذار (بترا)- نظمت جامعة جدارا احتفالا اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وذلك بمدرج الشهيد وصفي التل.
وجرى الحفل الذي حضره الفريق المتقاعد محمود فريحات، ورئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشده، ونائب الرئيس الدكتورة ايمان البشيتي، واللواء الركن المتقاعد عبد الفتاح المعايطة وعمداء الكليات.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن الاحتفال بذكرى معركة الكرامة الذي يتقارب مع ذكرى معركة بدر في شهر رمضان المبارك، ويتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني وتسلمه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، له دلالات عظيمة، فهي مناسبة لاستذكار سجل حافل من بطولات رجال الجيش العربي الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة خالدة، ونقشوا في دفتر الأيام حكايات البطولة والاستشهاد والإيثار.
من جهته قال الفريق المتقاعد غازي الطيب، إن معركة الكرامة حطمت الصورة التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمها لنفسه عقب حربي 1948 و 1967 بأنه الجيش الذي "لا يُقهر"، لافتاً الى أن الجيش الأردني ضرب اقوى الأمثلة بالشجاعة والذكاء في الدفاع عن الوطن، وأن المعركة منحت الجيوش العربية دفعة قوية لمواجهة جيش الاحتلال، بعد أن كانت معنويات الجيوش العربية في أدنى درجاتها.
من جهته قدم اللواء المتقاعد المعايطة شرحاً وافياً عن استراتيجية إسرائيل العسكرية في تلك المعركة، عارضا تفاصيل تذكر لأول مرة عن مجريات المعركة على المقتربات القتالية الأربعة التي هاجمت القوات الإسرائيلية القوات الأردنية من خلالها، وبخاصة في منطقة الغور الأوسط مبرزاً صوراً من البطولة والشجاعة التي تحلّى بها رجال الجيش العربي الأردني البواسل.
من جهتها عبرت مديرة مدارس الجامعة الأميركية للشرق الأوسط الدكتورة منال ابراهيم، عن فخرها واعتزازها بجنودنا البواسل معربة عن تهنئتها للأمهات بمناسبة عيد الأم، لا سيما وأن الكرامة وعيد الأم يشتركان برابط قوي، فهما عنوان للتضحية والوفاء.
وعرض طلبة مدارس الجامعة الأميركية للشرق الأوسط مجموعة من الصور والمجسمات اليدوية من إنتاج الطلبة، تحاكي معركة الكرامة وتتغنى ببطولة جيشنا العربي الباسل.
(بترا)
ع ع/ب ع/از / ع ط
31/03/2024 20:50:46
MENAFN31032024000117011021ID1108041560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.