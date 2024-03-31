جامعة جدارا تحتفل بذكرى معركة الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 آذار (بترا)- نظمت جامعة جدارا احتفالا اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وذلك بمدرج الشهيد وصفي التل.

وجرى الحفل الذي حضره الفريق المتقاعد محمود فريحات، ورئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشده، ونائب الرئيس الدكتورة ايمان البشيتي، واللواء الركن المتقاعد عبد الفتاح المعايطة وعمداء الكليات.

وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن الاحتفال بذكرى معركة الكرامة الذي يتقارب مع ذكرى معركة بدر في شهر رمضان المبارك، ويتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني وتسلمه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، له دلالات عظيمة، فهي مناسبة لاستذكار سجل حافل من بطولات رجال الجيش العربي الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة خالدة، ونقشوا في دفتر الأيام حكايات البطولة والاستشهاد والإيثار.

من جهته قال الفريق المتقاعد غازي الطيب، إن معركة الكرامة حطمت الصورة التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمها لنفسه عقب حربي 1948 و 1967 بأنه الجيش الذي "لا يُقهر"، لافتاً الى أن الجيش الأردني ضرب اقوى الأمثلة بالشجاعة والذكاء في الدفاع عن الوطن، وأن المعركة منحت الجيوش العربية دفعة قوية لمواجهة جيش الاحتلال، بعد أن كانت معنويات الجيوش العربية في أدنى درجاتها.

من جهته قدم اللواء المتقاعد المعايطة شرحاً وافياً عن استراتيجية إسرائيل العسكرية في تلك المعركة، عارضا تفاصيل تذكر لأول مرة عن مجريات المعركة على المقتربات القتالية الأربعة التي هاجمت القوات الإسرائيلية القوات الأردنية من خلالها، وبخاصة في منطقة الغور الأوسط مبرزاً صوراً من البطولة والشجاعة التي تحلّى بها رجال الجيش العربي الأردني البواسل.

من جهتها عبرت مديرة مدارس الجامعة الأميركية للشرق الأوسط الدكتورة منال ابراهيم، عن فخرها واعتزازها بجنودنا البواسل معربة عن تهنئتها للأمهات بمناسبة عيد الأم، لا سيما وأن الكرامة وعيد الأم يشتركان برابط قوي، فهما عنوان للتضحية والوفاء.

وعرض طلبة مدارس الجامعة الأميركية للشرق الأوسط مجموعة من الصور والمجسمات اليدوية من إنتاج الطلبة، تحاكي معركة الكرامة وتتغنى ببطولة جيشنا العربي الباسل.

(بترا)

ع ع/ب ع/از / ع ط

31/03/2024 20:50:46