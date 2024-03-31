اخماد حريق بمزرعة حمضيات في الشونة الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 31 آذار ( بترا ) - أخمد دفاع مدني غرب إربد اليوم الأحد، حريقا شب في احدى مزارع الحمضيات بمنطقة العدسية في الشونة الشمالية.

وقال مصدر أمني، ان كوادر الدفاع المدني عملت على السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المزارع المجاورة في المنطقة .

وأضاف أن أضرار الحريق اقتصرت على الخسائر المادية دون وقوع إصابات وتم فتح تحقيق في أسبابة .

-- ( بترا )

أ غ / أز / ع ط

31/03/2024 20:46:41