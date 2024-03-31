اخماد حريق بمزرعة حمضيات في الشونة الشمالية
التاريخ
3/31/2024 2:35:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 31 آذار ( بترا ) - أخمد دفاع مدني غرب إربد اليوم الأحد، حريقا شب في احدى مزارع الحمضيات بمنطقة العدسية في الشونة الشمالية.
وقال مصدر أمني، ان كوادر الدفاع المدني عملت على السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المزارع المجاورة في المنطقة .
وأضاف أن أضرار الحريق اقتصرت على الخسائر المادية دون وقوع إصابات وتم فتح تحقيق في أسبابة .
-- ( بترا )
أ غ / أز / ع ط
31/03/2024 20:46:41
MENAFN31032024000117011021ID1108041559
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