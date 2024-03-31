مذكرة تفاهم بين الهاشمية وكورليش ون لتنفيذ برنامج تدريبي ينتهي بالتشغيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 31 آذار (بترا)-وقعت الجامعة الهاشمية وشركة كورليشن ون المتخصصة بتكنولوجيا التعليم، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي منتهي بالتشغيل من خلال مركز الإعداد لسوق العمل في مجال تحليل البيانات المتقدمة لطلبة الجامعة الهاشمية.
وتنص المذكرة، التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، ومديرة مكتب الشركة في الأردن شهد عطية، على عقد برنامج تدريبي في مجال تحليل البيانات المتقدمة لمدة 18 أسبوعًا (400 ساعة)، بهدف تجهيز الطلبة والخريجين، خاصة الإناث، للوظائف في الاقتصاد الرقمي بما في ذلك وظائف تحليل البيانات وذكاء الأعمال وعرض البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم توظيف خريجي البرنامج بعد إنتهاء التدريب بنسبة تصل إلى 75بالمئةمن خلال ربط خريجي البرنامج مع أصحاب العمل المحليين والدوليين.
وبين الروابدة أهمية البرنامج في تعزيز دور الجامعة الهاشمية في تنفيذ مشاريع ريادية لها تأثير على بناء قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم لتسهيل دخولهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى المزيد من التشبيك مع المؤسسات العالمية والمحلية التي تساهم في تحقيق أهداف الجامعة وتعزز توجهاتها.
وقالت عطية إن شركة كورليشن ون، هي شركة مقرها الولايات المتحدة تركز على تطوير المهارات للأفراد على الصعيد العالمي وربطهم بفرص وظيفية، حيث أن الشركة تقوم بتطوير مسار تدريب منتهي بالتشغيل مخصص ليتناسب مع احتياجات الشباب والنساء واللاجئين في الأردن لتطوير مهاراتهم الرقمية.
وأوضحت مديرة مركز الإعداد لسوق العمل بالجامعة الدكتورة وجدان العكاليك أن المركز يسعى دائمًا لعقد شراكات مؤسسية واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات داخل الأردن وخارجه، لتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي ودعم المسار المهني وتوفر برامج التدريب والتأهيل الوظيفي لطلبة الجامعة وخريجيها.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
31/03/2024 20:40:14
MENAFN31032024000117011021ID1108041558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.