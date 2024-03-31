مذكرة تفاهم بين الهاشمية وكورليش ون لتنفيذ برنامج تدريبي ينتهي بالتشغيل

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 31 آذار (بترا)-وقعت الجامعة الهاشمية وشركة كورليشن ون المتخصصة بتكنولوجيا التعليم، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي منتهي بالتشغيل من خلال مركز الإعداد لسوق العمل في مجال تحليل البيانات المتقدمة لطلبة الجامعة الهاشمية.

وتنص المذكرة، التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، ومديرة مكتب الشركة في الأردن شهد عطية، على عقد برنامج تدريبي في مجال تحليل البيانات المتقدمة لمدة 18 أسبوعًا (400 ساعة)، بهدف تجهيز الطلبة والخريجين، خاصة الإناث، للوظائف في الاقتصاد الرقمي بما في ذلك وظائف تحليل البيانات وذكاء الأعمال وعرض البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم توظيف خريجي البرنامج بعد إنتهاء التدريب بنسبة تصل إلى 75بالمئةمن خلال ربط خريجي البرنامج مع أصحاب العمل المحليين والدوليين.

وبين الروابدة أهمية البرنامج في تعزيز دور الجامعة الهاشمية في تنفيذ مشاريع ريادية لها تأثير على بناء قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم لتسهيل دخولهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى المزيد من التشبيك مع المؤسسات العالمية والمحلية التي تساهم في تحقيق أهداف الجامعة وتعزز توجهاتها.

وقالت عطية إن شركة كورليشن ون، هي شركة مقرها الولايات المتحدة تركز على تطوير المهارات للأفراد على الصعيد العالمي وربطهم بفرص وظيفية، حيث أن الشركة تقوم بتطوير مسار تدريب منتهي بالتشغيل مخصص ليتناسب مع احتياجات الشباب والنساء واللاجئين في الأردن لتطوير مهاراتهم الرقمية.

وأوضحت مديرة مركز الإعداد لسوق العمل بالجامعة الدكتورة وجدان العكاليك أن المركز يسعى دائمًا لعقد شراكات مؤسسية واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات داخل الأردن وخارجه، لتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي ودعم المسار المهني وتوفر برامج التدريب والتأهيل الوظيفي لطلبة الجامعة وخريجيها.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

31/03/2024 20:40:14