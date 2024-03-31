بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار(بترا)- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إنه قد تم إجراء المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة في السوق وذلك لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم لبورصة عمان وذلك بهدف ضمان انعكاس هذه المؤشرات على حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق.

وبموجب هذه المراجعة تمت متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع واختيار شركات عينة المؤشرات من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.

وأضاف في افصاح للبورصة على موقعها اليوم الاحد، أنه ونتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 6 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 5 شركات أخرى، لافتا الى انه الشركات التي تم سحبها من العينة هي: الأردن الدولية للاستثمار، وشركة زارة للاستثمار القابضة، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة، وأمواج العقارية، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، وسبأ للطاقة المتجددة.

أما بالنسبة للشركات التي تمت إضافتها للعينة فهي: القدس للصناعات الخرسانية، ومصانع الأجواخ الأردنية، والعربية للمشاريع الاستثمارية، والعربية الدولية للفنادق، والخطوط البحرية الوطنية الأردنية.

كما وتشمل هذه المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لجميع الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر وذلك بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حده الأعلى إلى 10 بالمئة.

وبين الوظائفي أن القيمة السوقية لشركات عينة الرقم القياسي العام تشكل ما نسبته91 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 93.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

أما فيما يخص عينة الرقم القياسي ASE20 والرقم القياسي ASETR فقد شكلت القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 83.7 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 87.2 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

وأكدت البورصة انه سيتم التعديل على عينة الأرقام القياسية اعتباراً من الأول من نيسان 2024، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على مكونات العينة وأوزانها الجديدة من خلال الرابط :

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

31/03/2024 20:32:06