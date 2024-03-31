محاضرة حول دور الإعلام في إدارة الأزمات بجامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 31 آذار (بترا)-نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء، ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بالتعاون مع كلية الإعلام الرقمي، محاضرة بعنوان "الإعلام وإدارة الأزمات".
وقال عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة الزرقاء الدكتور أحمد الشرايري إن الإعلام يلعب دورا حيويا في العديد من الأزمات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث يمتلك الإعلام القدرة على نقل المعلومات بشكل سريع وفوري للجمهور، ما يسهم في توعية الناس وتوجيههم للتصرف بشكل سليم ومناسب.
وأضاف أن من أهم الأدوار التي يقوم بها الإعلام خلال الأزمات هي نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة للجمهور، والتصدي للإشاعات والأخبار المضللة التي قد تزيد من حدة الأزمة،كما يمكن للإعلام أن يسهم في توجيه السلطات واستدعاء الدعم والمساعدة اللازمة للمتضررين
وتابع، أن الإعلام يلعب دورا مهاما في الجانب الإنساني عند حدوث الأزمات، من خلال نقل قصص العوائل المتضررة والمحتاجة للمساعدة، ودعم الجهود الإنسانية لمساعدتهم مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا محوريا في تحفيز المجتمع للتعاون والتكاتف في مواجهة الأزمات.
ولفت الشرايري إلى أن الإعلام له تأثير كبير على سلوكيات الناس وتصرفاتهم خلال الأزمات، وبالتالي يجب على وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية بتقديم المعلومات بشكل صحيح وموضوعي، والعمل على تعزيز التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية للمساهمة في التغلب على الأزمات بأفضل شكل ممكن.
--(بترا)
أز/ ع ط
31/03/2024 20:41:52
MENAFN31032024000117011021ID1108041556
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