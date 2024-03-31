محاضرة حول دور الإعلام في إدارة الأزمات بجامعة الزرقاء

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الزرقاء 31 آذار (بترا)-نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء، ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بالتعاون مع كلية الإعلام الرقمي، محاضرة بعنوان "الإعلام وإدارة الأزمات".

وقال عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة الزرقاء الدكتور أحمد الشرايري إن الإعلام يلعب دورا حيويا في العديد من الأزمات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث يمتلك الإعلام القدرة على نقل المعلومات بشكل سريع وفوري للجمهور، ما يسهم في توعية الناس وتوجيههم للتصرف بشكل سليم ومناسب.

وأضاف أن من أهم الأدوار التي يقوم بها الإعلام خلال الأزمات هي نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة للجمهور، والتصدي للإشاعات والأخبار المضللة التي قد تزيد من حدة الأزمة،كما يمكن للإعلام أن يسهم في توجيه السلطات واستدعاء الدعم والمساعدة اللازمة للمتضررين

وتابع، أن الإعلام يلعب دورا مهاما في الجانب الإنساني عند حدوث الأزمات، من خلال نقل قصص العوائل المتضررة والمحتاجة للمساعدة، ودعم الجهود الإنسانية لمساعدتهم مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا محوريا في تحفيز المجتمع للتعاون والتكاتف في مواجهة الأزمات.

ولفت الشرايري إلى أن الإعلام له تأثير كبير على سلوكيات الناس وتصرفاتهم خلال الأزمات، وبالتالي يجب على وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية بتقديم المعلومات بشكل صحيح وموضوعي، والعمل على تعزيز التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية للمساهمة في التغلب على الأزمات بأفضل شكل ممكن.

--(بترا)

أز/ ع ط

31/03/2024 20:41:52