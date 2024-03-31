ندوة حول السلامة المرورية باليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 آذار(بترا)-نظمت عمادة شؤون طلبة بجامعة اليرموك اليوم الأحد، ندوة حول السلامة المرورية بمشاركة نائب رئيس قسم سير اربد الرائد محمد الشديفات.

وحذر الشديفات من استخدام الهواتف الخلوية اثناء قيادة المركبات، لا سيما وأنها أضحت تهدد حياة الانسان بسبب استخدامها أثناء القيادة، فضلا عن أنها تسهم في عدم التركيز وتشتيت انتباه السائق، ما يفضي الى وقوع الحوادث.

وحث الطلبة على ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية و قواعد السير والأنظمة والتعليمات، لافتا إلى أن قانون السير الجديد جاء للحفاظ على حياة المواطن، وكاجراء وقائي من الحوادث المرورية التي باتت تحصد الأرواح، بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بمحددات السرعة وأخلاقيات قيادة المركبات.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق من أكثر العوامل التي تسهم في زيادة حوادث الطرق والمخالفات، وتعتبر سببا رئيسا في الخسائر البشرية والمادية.

من جهته، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي، أن العمادة تسعى الى توعية الطلبة بكل ما هو جديد من تشريعات وقوانين و أنظمة، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة السير بكوادرها وقيادتها للحفاظ على أمن المواطن وحياته.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

31/03/2024 19:46:46