شهيد وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 31 آذار (بترا)- استشهد شخص وأصيب آخرون، في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية بعد ظهر اليوم الأحد على سيارة داخل بلدة كونين اللبنانية الجنوبية.

وقال مصدر أمني إن هوية سائق السيارة لم تعرف بعد بسبب التشوهات فيما أصيب أشخاص خلال وجودهم في منطقة الغارة.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات: رب ثلاثين والخيام والطيبة، ما أدى إلى تدمير كبير في المنازل والمحال، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات كفركلا والخيام ووادي السلوقي، إضافة إلى الأطراف الغربية لبلدة الوزاني.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ ع ط

31/03/2024 18:36:37