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اختتام مسابقة قارئ التكنو 4 لحفظ القرآن الكريم

3/31/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 31 آذار (بترا)- اختتمت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت عنوان (قارئ التكنو 4)، بالتعاون مع أوقاف إربد الثانية.
وتهدف المسابقة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة وشارك بها نحو 130 طالبا وطالبة، إلى تشجيع الطلبة على تلاوة كتاب الله الكريم والاستفادة من الحكم والمواعظ التربوية، وإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة في الاهتمام بكتاب الله تعالى وتعليمه لطلبتها، واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة إن هذه المسابقة هي حافز على الجد والمثابرة والصبر في حفظ كتاب الله وتجويده وتفسيره، والعمل بأحكامه وتطبيق توجيهاته في حياتهم فلاحا في الدنيا وتوفيقا في الآخرة.
وأضاف إن المسابقة تضمنت 4 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والثاني حفظ 20 جزءا، والثالث حفظ 10 أجزاء، في حين اشتمل المستوى الرابع على حفظ 5 أجزاء.
وراعت اللجنة المشرفة من مديرية اوقاف اربد الثانية التي تضم أصحاب الفضيلة الشيخ فؤاد العودات، وطارق شطناوي وإبراهيم ملكاوي وصهيب غزلان وقتيبة عبابنة أن تكون المسابقة مناسبة لجميع الطلبة لحث الجميع على المشاركة.
--(بترا)
ب و/ع ط
31/03/2024 18:34:58

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