اختتام مسابقة قارئ التكنو 4 لحفظ القرآن الكريم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 31 آذار (بترا)- اختتمت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت عنوان (قارئ التكنو 4)، بالتعاون مع أوقاف إربد الثانية.
وتهدف المسابقة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة وشارك بها نحو 130 طالبا وطالبة، إلى تشجيع الطلبة على تلاوة كتاب الله الكريم والاستفادة من الحكم والمواعظ التربوية، وإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة في الاهتمام بكتاب الله تعالى وتعليمه لطلبتها، واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة إن هذه المسابقة هي حافز على الجد والمثابرة والصبر في حفظ كتاب الله وتجويده وتفسيره، والعمل بأحكامه وتطبيق توجيهاته في حياتهم فلاحا في الدنيا وتوفيقا في الآخرة.
وأضاف إن المسابقة تضمنت 4 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والثاني حفظ 20 جزءا، والثالث حفظ 10 أجزاء، في حين اشتمل المستوى الرابع على حفظ 5 أجزاء.
وراعت اللجنة المشرفة من مديرية اوقاف اربد الثانية التي تضم أصحاب الفضيلة الشيخ فؤاد العودات، وطارق شطناوي وإبراهيم ملكاوي وصهيب غزلان وقتيبة عبابنة أن تكون المسابقة مناسبة لجميع الطلبة لحث الجميع على المشاركة.
--(بترا)
ب و/ع ط
31/03/2024 18:34:58
MENAFN31032024000117011021ID1108041553
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