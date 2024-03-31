نقابة المهندسين تطلق البث المفتوح لجمع التبرعات لأهلنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأحد، حملة "غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء"، والتي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية، بهدف جمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الإسرائيلي، وذلك عبر يوم مفتوح على أثير اذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الموقف الشعبي والرسمي الأردني ينسجم مع طبيعة البلد الذي كان باستمرار منحازا لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد "أننا وبتلاحمنا ووقوفنا خلف الأشقاء في قطاع غزة، سنبقى منحازين للوطن والأمة ولن نتخلى عنها، بل وسندعم ونقف خلف صمود أهلنا بكل ما أوتينا من قوة.

وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها أبناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة وحتى عصر اليوم، 398749 ألف دينار لصالح حملة غزة معا ننصرها.

وأعلن الزعبي أن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي: (للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة "غزة معا ننصرها" لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

--(بترا)

ع ح/رق

31/03/2024 17:45:54