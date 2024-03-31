نقابة المهندسين تطلق البث المفتوح لجمع التبرعات لأهلنا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأحد، حملة "غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء"، والتي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية، بهدف جمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الإسرائيلي، وذلك عبر يوم مفتوح على أثير اذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الموقف الشعبي والرسمي الأردني ينسجم مع طبيعة البلد الذي كان باستمرار منحازا لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد "أننا وبتلاحمنا ووقوفنا خلف الأشقاء في قطاع غزة، سنبقى منحازين للوطن والأمة ولن نتخلى عنها، بل وسندعم ونقف خلف صمود أهلنا بكل ما أوتينا من قوة.
وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها أبناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة وحتى عصر اليوم، 398749 ألف دينار لصالح حملة غزة معا ننصرها.
وأعلن الزعبي أن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي: (للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة "غزة معا ننصرها" لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.
--(بترا)
ع ح/رق
31/03/2024 17:45:54
MENAFN31032024000117011021ID1108041551
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