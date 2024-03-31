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شركة زين تجدد دعمها لحملة نحو الحياة لعلاج مرضى السرطان

3/31/2024 2:34:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- جددت شركة زين الأردن، دعمها للحملة السنوية "نحو الحياة"، التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، قدمت شركة زين هذا العام دعما للحملة بقيمة 50 ألف دينار، ليصل مجموع ما تبرعت به الشركة حتى الآن إلى ما يقارب 2.5 مليون دينار، حيث يندرج الدعم في إطار برامج ومُبادرات زين المُستدامة تجاه القطاع الصحي الأردني، واستكمالاً للشراكة الممتدة التي تجمع الشركة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.
ودعت الأفراد الراغبين بالتبرع لصالح الحملة بدينار واحد، إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة "حياة" للرقم 97070 ، فيما سيتسنى للراغبين بالتبرّع بخمسة دنانير بإرسال كلمة "حياة" إلى الرقم 97075، حيث ستستمر الحملة لغاية شهر كانون الأول من العام الحالي.
--(بترا)
غ ح/رق
31/03/2024 17:22:44

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