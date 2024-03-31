شركة زين تجدد دعمها لحملة نحو الحياة لعلاج مرضى السرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- جددت شركة زين الأردن، دعمها للحملة السنوية "نحو الحياة"، التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، قدمت شركة زين هذا العام دعما للحملة بقيمة 50 ألف دينار، ليصل مجموع ما تبرعت به الشركة حتى الآن إلى ما يقارب 2.5 مليون دينار، حيث يندرج الدعم في إطار برامج ومُبادرات زين المُستدامة تجاه القطاع الصحي الأردني، واستكمالاً للشراكة الممتدة التي تجمع الشركة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.
ودعت الأفراد الراغبين بالتبرع لصالح الحملة بدينار واحد، إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة "حياة" للرقم 97070 ، فيما سيتسنى للراغبين بالتبرّع بخمسة دنانير بإرسال كلمة "حياة" إلى الرقم 97075، حيث ستستمر الحملة لغاية شهر كانون الأول من العام الحالي.
--(بترا)
غ ح/رق
31/03/2024 17:22:44
MENAFN31032024000117011021ID1108041550
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