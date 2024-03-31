إربد: فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 آذار (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الطيبة غربي إربد غداً الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن مدة فصل التيار المبرمج ستكون من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، وسيشمل مناطق: الطيبة وحي المداحل، ودير السعنة، وأبسر أبو علي، وصما / طريق البترول، إضافة إلى مركز صحي الطيبة.

--(بترا)

أ غ/رق

31/03/2024 17:21:53