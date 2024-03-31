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تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

3/31/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر نيسان المقبل لعام 2024 بقيمة صفر، مؤكدا أنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آذار الحالي.
--(بترا)
م ف/رق
31/03/2024 16:48:23

MENAFN31032024000117011021ID1108041548

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