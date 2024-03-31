تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر
التاريخ
3/31/2024 2:34:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر نيسان المقبل لعام 2024 بقيمة صفر، مؤكدا أنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آذار الحالي.
--(بترا)
م ف/رق
31/03/2024 16:48:23
MENAFN31032024000117011021ID1108041548
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