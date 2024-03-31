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التربية تنفذ فعالية مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة

3/31/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات في حديقة مدرسة القويسمة وأبو علندا الثانوية المهنية.
وجرى زراعة أشتال الأشجار خلال الفعالية التي شارك خلالها مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور فيصل الهواري، ومدير التربية والتعليم للواء القويسمة الدكتور أحمد الشرفات.
وتأتي المبادرة ضمن الرؤية الملكية من أجل أردن أخضر، وزيادة الرقعة الخضراء والقضاء على التصحر، وتجسيدًا لمبادرة (لمدرستي أنتمي).
وحضر الفعالية عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، ورئيس مجلس مجموعة مدارس القويسمة الثانية، وأعضاء المجلس ومديرو ومديرات المدارس في التجمع.
--(بترا)
ع س/م ف/ف ق
31/03/2024 16:44:21

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