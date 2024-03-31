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المتقاعدين العسكريين: بدء التقدم لطلبات تمويل المشاريع الصغيرة 7 نيسان المقبل

3/31/2024 2:34:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن بدء استقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة الثامنة، سيكون اعتبارا من 7 نيسان المقبل.
وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تمويل المشاريع الصغيرة أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاءها.
ودعت المؤسسة الراغبين بتقديم الطلبات من منتسبيها الإطلاع على التفاصيل والشروط وزيارة الموقع الإلكتروني (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء )، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية (المشاريع الصغيرة).
ويتم تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية خلال 23 يوما اعتبارا من 7 نيسان المقبل ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 30 نيسان ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
--(بترا)
م ه/ ع س/رق
31/03/2024 16:10:20

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