المتقاعدين العسكريين: بدء التقدم لطلبات تمويل المشاريع الصغيرة 7 نيسان المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن بدء استقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة الثامنة، سيكون اعتبارا من 7 نيسان المقبل.
وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تمويل المشاريع الصغيرة أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاءها.
ودعت المؤسسة الراغبين بتقديم الطلبات من منتسبيها الإطلاع على التفاصيل والشروط وزيارة الموقع الإلكتروني (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء )، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية (المشاريع الصغيرة).
ويتم تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية خلال 23 يوما اعتبارا من 7 نيسان المقبل ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 30 نيسان ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
--(بترا)
م ه/ ع س/رق
31/03/2024 16:10:20
MENAFN31032024000117011021ID1108041541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.