التعليم العالي: إعلان أسماء المرشحين للبعثات والمنح والقروض الداخلية غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن مساء يوم غد الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 .
وبين الخطيب أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.
--(بترا)
أ ر/ع س/رق
31/03/2024 16:06:39
MENAFN31032024000117011021ID1108041540
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