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التعليم العالي: إعلان أسماء المرشحين للبعثات والمنح والقروض الداخلية غدا

3/31/2024 2:34:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن مساء يوم غد الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 .
وبين الخطيب أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.
--(بترا)
أ ر/ع س/رق
31/03/2024 16:06:39

MENAFN31032024000117011021ID1108041540

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