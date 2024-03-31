انخفاض الديزل وارتفاع البنزين بنوعيه 90 و95 لشهر نيسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، تخفيض سعر الديزل ليصبح 730 فلسا للتر بدلا من 740 فلساً للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسا للتر بدلا من 930 فلسا للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1175 فلساً للتر بدلاً من 1170 فلساً للتر لشهر نيسان المقبل.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 10 فلسات للتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات بلتر.
--(بترا)
م ف/رق
31/03/2024 16:14:09
MENAFN31032024000117011021ID1108041539
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