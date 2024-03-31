استشهاد 4 فلسطينيين بسبب المجاعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- قالت مصادر طبية فلسطينية في غزة، إن 4 مواطنين بينهم طفلان استشهدوا، اليوم الأحد، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 تشرين الأول الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

--(بترا)

رصد/م ح/رق

31/03/2024 15:57:26