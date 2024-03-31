استشهاد 4 فلسطينيين بسبب المجاعة
التاريخ
3/31/2024 2:34:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- قالت مصادر طبية فلسطينية في غزة، إن 4 مواطنين بينهم طفلان استشهدوا، اليوم الأحد، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأشارت المصادر، إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.
ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 تشرين الأول الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
--(بترا)
رصد/م ح/رق
31/03/2024 15:57:26
MENAFN31032024000117011021ID1108041538
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