انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.63%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 1.63 بالمئة، ليصل إلى نقطة 107.01 مقابل 108.78 نقطة لنفس الفترة من عام 2023.

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأوليين من عام 2024 بنفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.04 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 1.30 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.43 بالمئة.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إلى انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في شباط الماضي بنسبة 1.84 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.14 مقابل 109.15 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.

وفقا للتقرير، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.39 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.74 بالمئة، والكهرباء بنسبة 2.46 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شباط الماضي بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.14 مقابل 106.88 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.22 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 2.80 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.64 بالمئة.

--(بترا)

و ر/ن ح/ف ق

31/03/2024 15:33:03