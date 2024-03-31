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ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32782

3/31/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 31 آذار (بترا) أمجد الشوا - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً، و 108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقرير إحصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ177 على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32782 شهيدا و 75298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
--(بترا)
ا ش/ع س
31/03/2024 14:50:13

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