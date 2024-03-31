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4 شهداء جراء قصف الاحتلال محيط مشفى شهداء الأقصى

3/31/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 31 آذار (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 17 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
ودان المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، داعيا المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة، والضغط على الاحتلال لوقف حربه العدوانية وحماية المستشفيات من جرائم الاحتلال.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
31/03/2024 14:15:33

MENAFN31032024000117011021ID1108041533

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