4 شهداء جراء قصف الاحتلال محيط مشفى شهداء الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 آذار (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 17 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
ودان المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، داعيا المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة، والضغط على الاحتلال لوقف حربه العدوانية وحماية المستشفيات من جرائم الاحتلال.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
31/03/2024 14:15:33
MENAFN31032024000117011021ID1108041533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.