اختتام برنامج تطوير وتسريع نمو الشركات الناشئة بعد 3 سنوات من انطلاقه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- نظمت حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP والصندوق الأردني للريادة، الحفل الختامي لبرنامج تطوير ودعم الشركات الناشئة الذي انطلق عام 2021 واستمر ثلاث سنوات، بهدف المساهمة في إيجاد بيئة محفزة لرياديي الأعمال ودعم المشاريع الريادية القابلة للتطوير، لكي تسهم في مواجهة التحديات الملحة في مجالي البيئة والتعليم القائم على التكنولوجيا.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم الأحد، استفاد من برنامج تطوير وتسريع نمو الشركات الناشئة 58 شركة ناشئة، وبلغت قيمة الاستثمار والدعم لتلك الشركات مليون و500 ألف دينار أردني، وعملت الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة في مجالي البيئة والتعليم التكنولوجي.

وقدمت حاضنة أعمال إنجاز والصندوق الأردني للريادة خلال سنوات البرنامج، خدمات احتضان ودعم شاملة ومصممة خصيصًا لأصحاب الشركات الناشئة؛ بدءًا من صياغة آلية فعالة لتحديد المشاريع التي تتحلّى بإمكانيات نمو عالية، وصولًا إلى تزويدهم بنماذج أعمال قابلة للتطبيق، وانتهاءً بتزويدهم بالقدرات والمهارات التشغيلية والتقنية والمالية وتشبيكهم مع مستثمرين وجهات داعمة مستقبلية؛ بما يضمن انتقالهم من مرحلة الاحتضان نحو تسريع الأعمال، إلى النمو فالاستدامة.

وقدّم الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس محمد المحتسب، ملخصًا عن وضع التمويل ورأس المال المخاطر في الأردن والمنطقة بشكل عام، حيث أشار إلى وجود فرص واعدة لزيادة حصة الأردن من التمويل ورأس المال المخاطر من المنطقة من خلال الكفاءات المميزة والشركات الريادية الأردنية.

وقال "نحن فخورون بالبرامج التي تسهم في تطوير وتسريع نمو الشركات الناشئة، ونفتخر بما حققه فريق حاضنة إنجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وبفضل جهودهم تم دعم 58 شركة ناشئة في الحاضنة، حيث قادت النساء 81 بالمئة منها والشباب 84 بالمئة."

وأضاف "لقد حققت هذه الشركات نتائج ملموسة، حيث استطاعت ايجاد 269 فرصة عمل وجذب التمويل بقيمة 2.1 مليون دولار، ما يسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني".

من جانبة، قال المدير التنفيذي لريادة الأعمال في مؤسسة إنجاز صفا حجازين، في كلمة الحفل الختامي للبرنامج، إن حاضنة أعمال إنجاز تعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الأردني للريادة، والتي كان لها الأثر الإيجابي على توسيع أعمال الحاضنة وزيادة عدد الشركات الناشئة المستفيدة من الخدامات التي نقدمها، حيث تمكنت الحاضنة من تقديم الخدمات المتخصصة للشركات الناشئة في قطاعي البيئة وتكنولوجيا التعليم على مدار الثلاث سنوات السابقة.

وبين حجازين، أن برنامج تطوير وتسريع نمو الشركات النائشة نظم أكثر من 550 فعالية على مدار السنوات السابقة، كان الهدف منها تشبيك الشركات الناشئة مع مستثمرين محتملين وتعريفهم على منظومة ريادة الأعمال في الأردن لزيادة فرص نمو تلك الشركات وتوسيع أعمالها.

وأضاف "قدم البرنامج 200 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الناشئة من قبل مرشدي الحاضنة".

وقدمت الشركات الناشئة المستفيدة من الشراكة حلولاً مبتكرة تلبي الاحتياجات الملحة في قطاع البيئة وتكنولوجيا التعليم، ففي قطاع البيئة، قدمت الشركات الناشئة حلولاً متطورة لمواجهة التحديات البيئية المتنوعة، من خلال تطوير تقنيات ومنتجات تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتنوعت هذه الحلول بين تقنيات لإدارة المخلفات وتطبيقات للطاقة المتجددة وأنظمة للمراقبة والتقييم البيئي.

أما في مجال تكنولوجيا التعليم، فقد قامت الشركات الناشئة بتطوير منصات وتطبيقات تعليمية مبتكرة، تسهم في تعزيز عمليات التعلم وتحفيز الطلاب على التفاعل والمشاركة الفعالة بعملية التعلم، وقد تضمنت هذه الحلول تطبيقات لتعلم اللغات ومنصات للتعليم عن بعد وألعاب تعليمية تجمع بين المتعة والتعلم.

وتضمن الحفل عروض تقديمية للشركات المستفيدة من البرنامج، حيث استعرضت الشركات نتائجها الملموسة في تطورها ونجاحها خلال فترة المشاركة بالبرنامج.

وأكد الصندوق ومؤسسة إنجاز استمرار تقديم الدعم والتحفيز للشركات الناشئة، بما يعزز من دورها في دفع عجلة التطور والابتكار والنمو الاقتصادي في المجتمع.

--(بترا)

و ر /أ م/ف ق

31/03/2024 14:09:28