4 شركات تستفيد من قرار تخفيض الأسعار التخزينية في الصوامع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- عائشة عناني- استفادت أربع شركات كبرى مستوردة للمواد الأساسية من الأسعار التخزينية التشجيعية الجديدة، التي أعلنتها الشركة العامة الأردنية للصوامع، في كانون الثاني الماضي، بأقل بنحو 40 بالمئة عن سعر التخزين في أماكن أخرى.

وكشف مدير عام مجمع صوامع الجويدة، طلال أبو الغنم، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، عن امتلاء السعات التخزينية لصوامع الجويدة، بعد تخزين 50 ألف طن إضافية من المواد الأساسية، لتلك الشركات، مشيراً لوجود 24 ألف طن كمساحات تخزينية متاحة حالياً في صوامع العقبة واربد.

وكان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي على المواطنين.

وقال أبو الغنم إن القرار جاء لتخفيف التكاليف على المستوردين، بما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين.

وأوضح أن الأسعار التشجيعية الجديدة، والتي تستمر حتى نهاية العام، انخفضت بنحو 50 بالمئة عما كانت عليه من قبل.

واعتبر أن الخطوة جاءت في وقت مناسب، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن، بسبب الأزمة في البحر الأحمر، ووجود احتمالات ارتفاع تضخمية في الأسعار.

ويبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار بدلاً من 8000 دينار، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً.

فيما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار بدلاً من 3125 ديناراً، لسعة 333 طناً، و3250 ديناراً بدلاً من 4625 ديناراً لسعة 550 طناً.

ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة، 2800 دينار بدلاً من 5400 دينار لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع.

أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار بدلا من 5000 دينار لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع، فيما يبلغ السعر 2100 دينار بدلاً من 3600 لسعة 2700 متر مربع في مجمع العقبة.

--(بترا)

ع ن/أ أ/ف ق

31/03/2024 13:45:27