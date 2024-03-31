4 شركات تستفيد من قرار تخفيض الأسعار التخزينية في الصوامع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- عائشة عناني- استفادت أربع شركات كبرى مستوردة للمواد الأساسية من الأسعار التخزينية التشجيعية الجديدة، التي أعلنتها الشركة العامة الأردنية للصوامع، في كانون الثاني الماضي، بأقل بنحو 40 بالمئة عن سعر التخزين في أماكن أخرى.
وكشف مدير عام مجمع صوامع الجويدة، طلال أبو الغنم، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، عن امتلاء السعات التخزينية لصوامع الجويدة، بعد تخزين 50 ألف طن إضافية من المواد الأساسية، لتلك الشركات، مشيراً لوجود 24 ألف طن كمساحات تخزينية متاحة حالياً في صوامع العقبة واربد.
وكان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي على المواطنين.
وقال أبو الغنم إن القرار جاء لتخفيف التكاليف على المستوردين، بما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين.
وأوضح أن الأسعار التشجيعية الجديدة، والتي تستمر حتى نهاية العام، انخفضت بنحو 50 بالمئة عما كانت عليه من قبل.
واعتبر أن الخطوة جاءت في وقت مناسب، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن، بسبب الأزمة في البحر الأحمر، ووجود احتمالات ارتفاع تضخمية في الأسعار.
ويبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار بدلاً من 8000 دينار، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً.
فيما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار بدلاً من 3125 ديناراً، لسعة 333 طناً، و3250 ديناراً بدلاً من 4625 ديناراً لسعة 550 طناً.
ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة، 2800 دينار بدلاً من 5400 دينار لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع.
أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار بدلا من 5000 دينار لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع، فيما يبلغ السعر 2100 دينار بدلاً من 3600 لسعة 2700 متر مربع في مجمع العقبة.
--(بترا)
ع ن/أ أ/ف ق
31/03/2024 13:45:27
MENAFN31032024000117011021ID1108041528
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