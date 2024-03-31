استشهاد 14 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- استشهد 14 فلسطينيا، اليوم الأحد، بقصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في اليوم الـ177 من المجازر الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وبحسب مصادر فلسطينية، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 11مواطنا، وإصابة العشرات في قصف للاحتلال على مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرق خانيونس.
وأضافت المصادر، أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة المجيدة في المواصي غرب خانيونس.
وقالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
الى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط القطاع، واستشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.
واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/ف ق
31/03/2024 13:40:57
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