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استشهاد 14 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

3/31/2024 2:34:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- استشهد 14 فلسطينيا، اليوم الأحد، بقصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في اليوم الـ177 من المجازر الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وبحسب مصادر فلسطينية، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 11مواطنا، وإصابة العشرات في قصف للاحتلال على مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرق خانيونس.
وأضافت المصادر، أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة المجيدة في المواصي غرب خانيونس.
وقالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
الى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط القطاع، واستشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.
واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/ف ق
31/03/2024 13:40:57

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