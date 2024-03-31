اربد: دورة تدريبية حول أحكام التجويد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 31 آذار (بترا) - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب اربد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في مسجد عمر بن الخطاب، اليوم، دورة تدريبية حول "أحكام التجويد"، بحضور 40 مشاركة، ضمن الفئة العمرية من (18- 45 عاما).
وتحدثت الواعظة نور عبيدات خلال الدورة، عن أهمية إتقان تلاوة القرآن الكريم، وعن أهم المهارات اللازمة لإتقان قراءة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التجويد بطريقة صحيحة ودقيقة.
واشتملت فعاليات الدورة على تدريب المشاركات على قراءة آيات من القرآن بشكل عملي، مع استخدام أساليب علمية منهجية وتطبيق جميع أحكام التجويد.
يشار الى أن هذه الدورة تهدف الى تمكين المشاركات من إتقان قراءة وتلاوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التجويد عن طريق التقليد، إضافة الى تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه والارتباط به والميل إلى قراءته وترتيله.
-- (بترا)
ع ع/أ أ/ب ط
31/03/2024 12:31:28
MENAFN31032024000117011021ID1108041525
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