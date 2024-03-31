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اربد: دورة تدريبية حول أحكام التجويد

3/31/2024 2:34:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 31 آذار (بترا) - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب اربد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في مسجد عمر بن الخطاب، اليوم، دورة تدريبية حول "أحكام التجويد"، بحضور 40 مشاركة، ضمن الفئة العمرية من (18- 45 عاما).
وتحدثت الواعظة نور عبيدات خلال الدورة، عن أهمية إتقان تلاوة القرآن الكريم، وعن أهم المهارات اللازمة لإتقان قراءة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التجويد بطريقة صحيحة ودقيقة.
واشتملت فعاليات الدورة على تدريب المشاركات على قراءة آيات من القرآن بشكل عملي، مع استخدام أساليب علمية منهجية وتطبيق جميع أحكام التجويد.
يشار الى أن هذه الدورة تهدف الى تمكين المشاركات من إتقان قراءة وتلاوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التجويد عن طريق التقليد، إضافة الى تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه والارتباط به والميل إلى قراءته وترتيله.
-- (بترا)
ع ع/أ أ/ب ط
31/03/2024 12:31:28

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