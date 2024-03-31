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2701 طن خضار وفواكه تردللسوق المركزي

3/31/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2701 طن، منها 2100 طن خضار، و395 طن فواكه، و204 أطنان ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30-50 قرشا، البصل الناشف 25-35، البطاطا 40-60، البندورة 7-15، الجزر 30-40، الخيار 30-50، الزهرة 10-20، الليمون 25-50، والموز البلدي بين 50-80 قرشا.
--(بترا)
رح/أ م / س س
31/03/2024 12:37:24

MENAFN31032024000117011021ID1108041524

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