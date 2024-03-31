إصابات خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم والخليل واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 31 آذار (بترا)- أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، لقرية مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم وبلدة سعير شمال مدينة الخليل، كما اعتقلت 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا اليوم، بلدة سعير شمال مدينة الخليل، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص الحي والمطاط، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ14 للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

31/03/2024 12:25:13