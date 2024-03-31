إصابات خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم والخليل واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 آذار (بترا)- أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، لقرية مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم وبلدة سعير شمال مدينة الخليل، كما اعتقلت 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا اليوم، بلدة سعير شمال مدينة الخليل، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص الحي والمطاط، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ14 للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
31/03/2024 12:25:13
MENAFN31032024000117011021ID1108041523
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