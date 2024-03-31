تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- خصص اتحاد كرة القدم 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات التي تجري عند الساعة العاشرة والنص من مساء اليوم الأحد، على ستاد عمان في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال اتحاد الكرة ان التذاكر ستوزع، 4400 درجة أولى يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي، 4400 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات، 6400 درجة ثانية لجمهور النادي الفيصلي، 300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي، و300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات.

--(بترا)

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31/03/2024 11:44:45