الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن: إضعاف الجبهة الداخلية لا يخدم الأشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني القوية والمتقدمة إزاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة، إلى جانب حراكه المتواصل في المحافل العربية والدولية كافة، وعلى مختلف الصعد من أجل وقف إطلاق النار، وحشد دعم دولي يكشف زيف الرواية الإسرائيلية ويوصل صوت الأشقاء في غزة.

وشدد الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد، على أهمية تحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من كل مظاهر إثارة الفتنة أو أحداث تهدد السلم المجتمعي، أو تلحق الضرر بأمن الوطن واستقراره، أو تحاول التشكيك في جهود الأردن لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، أن الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، تدعم جهود الدولة الأردنية المستمرة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني للدفع نحو وقف الحرب، وبذل كل جهد ممكن لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى غزة برا وجوا.

وبين أن الموقف الأردني يتطلب من جميع مكونات المجتمع الأردني الدعم والإسناد، وعدم السماح بحرف البوصلة، وصناعة أزمة داخلية تمس أمن الوطن أو تؤثر على استقراره، الأمر الذي لا يخدم إلا الكيان الإسرائيلي الذي يقتل البشر ويدمر الحجر، ويسعى لتنفيذ مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق الفلسطينيين.

وحذر الفناطسة، من إثارة الفتنة الداخلية، ومظاهر الخروج على الدولة، والاعتداء على رجال الأمن، والعبث بأمن الوطن واستقراره في ظل الأحداث الراهنة التي نشهد فيها تصاعد وتيرة الاحتجاجات والمسيرات المنددة بالعدوان الهمجي على الأشقاء في غزة.

وأوضح أن الموقف الوطني رسميا وشعبيا، متناغم خلف القيادة الهاشمية، مشيرا إلى أن التشكيك في هذا الموقف أو الطعن به لا يخدم الأشقاء في غزة، ولا يضع حدا لحرب الإبادة التي يتعرضون لها، ولا يهدف إلا إثارة الفتنة وإضعاف الجبهة الداخلية، مستدركا، إن كل ذلك لن يثني الأردن بقيادة جلالة الملك عن مواصلة دوره وبذل ما يستطيع لدعم الأشقاء في غزة.

--(بترا)

ن ش/ ف ج

31/03/2024 11:44:01