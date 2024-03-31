أمين عام حزب عزم يلتقي فاعليات شبابية ونسوية في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- أكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، وجود إرادة ملكية قوية لتعزيز دور الأحزاب السياسية باعتبارها المدرسة الحقيقية للديموقراطية، ورافعة النخب الجديدة لتبوؤ المناصب، وبوابة الانفراج السياسي.
وقال خلال لقائه قيادات وفاعليات شبابية ونسوية ومجتمعية في مادبا مساء أمس السبت، إن مسيرة التحديث والعمل الحزبي في المملكة انطلقت فعليا باتجاه الحكومات الحزبية في إطار عملية تطويرية تراكمية، مشيرا إلى أهمية أن يكون الحزب في عمله وتواصله مع المواطنين منطلقا من فكر ورؤية يظهران في مضمون برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن حزب عزم يتفرد برؤية اقتصادية واقعية تعتمد تحرير الاقتصاد بالخصوصية الأردنية، وتحديد الهوية الاقتصادية للعمل على تعزيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق النمو الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة، وإعادة بناء الطبقة الوسطى أو ما تبقى منها ضمن نهج شمولي للانتقال إلى نظام اقتصادي إنتاجي.
ولفت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تشخيصا شموليا للقطاعات الاقتصادية بما في ذلك الموارد الطبيعية، ووضع الحلول لملفي الطاقة والمياه وفق تخطيط استراتيجي، وإنجاز الحلول عبر خطوات مدروسة وتوقيت محدد.
وقال إن "عزم" يرى أن الزراعة، والسياحة، والتعدين، والصناعات الصغيرة، وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية، تشكل هوية الأردن الاقتصادية، كما يتيح الحزب الفرص للشباب والمرأة للانخراط في العمل الحزبي وتبوؤ المناصب القيادية.
ودار نقاش موسع حول برامج الحزب السياسية والاقتصادية.
--(بترا)
وهـ/ف ج
31/03/2024 11:28:38
MENAFN31032024000117011021ID1108041517
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