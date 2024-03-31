أمين عام حزب عزم يلتقي فاعليات شبابية ونسوية في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- أكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، وجود إرادة ملكية قوية لتعزيز دور الأحزاب السياسية باعتبارها المدرسة الحقيقية للديموقراطية، ورافعة النخب الجديدة لتبوؤ المناصب، وبوابة الانفراج السياسي.

وقال خلال لقائه قيادات وفاعليات شبابية ونسوية ومجتمعية في مادبا مساء أمس السبت، إن مسيرة التحديث والعمل الحزبي في المملكة انطلقت فعليا باتجاه الحكومات الحزبية في إطار عملية تطويرية تراكمية، مشيرا إلى أهمية أن يكون الحزب في عمله وتواصله مع المواطنين منطلقا من فكر ورؤية يظهران في مضمون برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن حزب عزم يتفرد برؤية اقتصادية واقعية تعتمد تحرير الاقتصاد بالخصوصية الأردنية، وتحديد الهوية الاقتصادية للعمل على تعزيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق النمو الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة، وإعادة بناء الطبقة الوسطى أو ما تبقى منها ضمن نهج شمولي للانتقال إلى نظام اقتصادي إنتاجي.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تشخيصا شموليا للقطاعات الاقتصادية بما في ذلك الموارد الطبيعية، ووضع الحلول لملفي الطاقة والمياه وفق تخطيط استراتيجي، وإنجاز الحلول عبر خطوات مدروسة وتوقيت محدد.

وقال إن "عزم" يرى أن الزراعة، والسياحة، والتعدين، والصناعات الصغيرة، وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية، تشكل هوية الأردن الاقتصادية، كما يتيح الحزب الفرص للشباب والمرأة للانخراط في العمل الحزبي وتبوؤ المناصب القيادية.

ودار نقاش موسع حول برامج الحزب السياسية والاقتصادية.

--(بترا)





وهـ/ف ج

31/03/2024 11:28:38