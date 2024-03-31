إصابة إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ

إصابة إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ
التاريخ
3/31/2024 2:34:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 31 آذار (بترا) - استشهد فلسطيني من مدينة رهط في النقب داخل أراضي عام 48 بعد إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن في بئر السبع صباح اليوم الأحد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" بإصابة إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة في عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع، لافتة الى أن المنفذ من بدو النقب وتحديدا من مدينة رهط.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
31/03/2024 11:20:09
MENAFN31032024000117011021ID1108041516
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