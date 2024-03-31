إصابة إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 آذار (بترا) - استشهد فلسطيني من مدينة رهط في النقب داخل أراضي عام 48 بعد إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن في بئر السبع صباح اليوم الأحد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" بإصابة إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة في عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع، لافتة الى أن المنفذ من بدو النقب وتحديدا من مدينة رهط.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

31/03/2024 11:20:09