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29427 حالة باشرتها الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر في منطقة مكة

3/31/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أفصحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية الحالات التي باشرتها من بداية شهر رمضان الي تاريخ 19 رمضان لعام 1445هـ ، والبالغ عددها 29427 حالة .
وأوضحت الهيئة، أن الحالات تنوّعت ما بين حالات مرضية وهي النسبة الأعلى ويأتي ثانياً حالات الحوادث , تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وتصدرت العاصمة المقدسة عدد الحالات بـ 21444 حالة وتأتي مدينة جدة بـ 5426 حالة والطائف ثالثاً بـ 2557 حالة .
و تمتلك هيئة الهلال الأحمر، أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والهوائية والاسكوترات .
ورفعت الهيئة استعداداتها للعشر الاواخر في الحرم المكي الشريف لخدمة ضيوف الرحمن وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة ، بزيادة عدد الفرق الإسعافية والاليات في بعض المواقع المطلوبة في العشرة الأواخر من رمضان والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.

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