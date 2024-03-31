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ولاية بونتلاند تسحب اعترافها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية في الصومال

3/31/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أمس أنها لم تعد تعترف «بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية»، ما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان قرارا بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
وعلى مدى العقد الماضي، أدلت بونتلاند عدة مرات بتصريحات مماثلة في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفيدرالية.
وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة قاحلة تقع في شمال شرق الصومال الغنية بالنفط وتضم ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي في العام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وأفاد بيان صادر عن المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأن «الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين».
وتابع البيان أنه نتيجة لذلك «ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامة الخاصة بها إلى أن يتم إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام».
وتعارض السلطات في بونتلاند تبني البرلمان الانتقال إلى نظام رئاسي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفيدرالية.
غير أن رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني لم يكن حاضرا للتوقيع عليه.
واتهمت سلطات بونتلاند أمس حسن شيخ محمود بـ «انتهاك الدستور» وبـ «فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته».
وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة بحثية تتخذ من مقديشو مقرا، لوكالة فرانس برس، إن منطقة بونتلاند «قطعت علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية في الماضي»، مضيفا: ان الممثلين المحليين «يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي».
من جهته، أكد عمر محمود الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أن «بونتلاند تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وغاروي (عاصمة الولاية) تفسر التعديلات الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها بند سحب» الاعتراف بمؤسسات الحكومة الفيدرالية.
وأضاف انه «من المرجح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حد ما في الوقت الحالي، لكنها تبقي الباب مفتوحا أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات»، مؤكدا أن الاستقلال «لا يحظى بشعبية بين العديد من الصوماليين، بما في ذلك في بونتلاند».

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