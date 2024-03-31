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تجمع للمعارضة في الهند قبل نحو أسبوعين من الانتخابات العامة احتجاجا على اعتقال أحد قادتهم

3/31/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم زعماء المعارضة في الهند مع آلاف من أنصارهم تجمعا أمس في العاصمة نيودلهي احتجاجا على اعتقال أحد قادتهم، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات العامة.
وقال راهول غاندي، عضو «حزب المؤتمر» المعارض الرئيسي والمتحدر من أكبر عائلة سياسية في الهند، أمام الحشد «إنها معركة لإنقاذ الهند».
وأمام عناصر الشرطة، لوح العديد من المشاركين بملصقات تظهر أرفيند كيجريوال، وهو شخصية معارضة رهن التوقيف الاحتياطي، خلف القضبان.
كيجريوال هو أحد زعماء التحالف المعارض في الهند والذي تم تشكيله لمنافسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقرأت سونيتا، زوجة كيجريوال والتي شاركت في التظاهرة، ما قالت إنها رسالة له من السجن جاء فيها «أريد أن نبني معا الهند الجديدة مع العدالة للجميع».
وحذر غاندي الذي دين بتهمة التشهير العام الماضي بعد شكوى قدمها أحد أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، «إذا عاد حزب بهارتيا جاناتا (بزعامة مودي) إلى السلطة، فسوف يتخلص من الدستور».
وقال أودهاف ثاكيراي، زعيم حزب شيف سينا الهندوسي المتطرف ورئيس وزراء ولاية ماهاراشترا السابق، «إن البلاد تتجه نحو الاستبداد».
وقال سانديب سينغ (45 عاما) الذي قاد سيارته من البنجاب، الولاية ذات الأغلبية من السيخ الواقعة شمال دلهي والتي يهيمن عليها حزب «الرجل العادي» (آم آدمي) «نحن هنا للتعبير عن دعمنا لكيجريوال، الذي وقع ضحية مؤامرة».

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