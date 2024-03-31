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الأتراك يختارون رؤساء البلديات في انتخابات شديدة المنافسة

3/31/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدلى نحو 61 مليونا من الاتراك الذين يحق لهم الاقتراع بأصواتهم أمس لاختيار رؤساء بلدياتهم في انتخابات شهدت منافية حادة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين المعارضة.
وتركزت الأنظار خصوصا على اسطنبول عاصمة البلاد الاقتصادية، حيث خاض مرشح حزب العدالة مراد كوروم، وهو وزير سابق منافسة شرسة ضد رئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقد أدلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقرينته امينة بصوتيهما في منطقة اسكودار باسطنبول. وقال عقب التصويت إن «عمليتي الانتخاب المتتاليتين اتعبتنا وأتعبت شعبنا» في اشارة على ما يبدو إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز بها قبل اشهر، لكنه اعتبر ان الانتخابات ستكون مفيدة في بداية حقبة جديدة ومفيدة لبداية القرن الجديد من عمر الجمهورية، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام تركية.
بدوره، تمنى رئيس بلدية اسطنبول المنتهية ولايته امام أوغلو، أن تسير الانتخابات بسلاسة وأن «تستيقظ اسطنبول على صباح ربيعي جميل» اليوم.
اما مرشح العدالة والتنمية كوروم، فطلب من «جميع مواطنينا ان يذهبوا للتصويت وأن يحموا صناديق الاقتراع» آملا أن يكون لديه «احتفال مبكر بالعيد» في اشارة إلى عيد الفطر واحتمال فوزه.
ويرى مراقبون أنه في حال إعادة انتخاب أكرم إمام أوغلو، فإن ذلك سيكسبه نقاطا في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وقبل يوم من الانتخابات، عقد أردوغان ثلاثة تجمعات انتخابية في إسطنبول، التي يصفها بأنها «الجوهرة، الكنز، قرة عين أمتنا» والتي كان رئيس بلديتها في التسعينيات قبل أن يصبح رئيسا لتركيا.
وخلافا للانتخابات البلدية التي أجريت عام 2019، فإن المعارضة هذه المرة مشتتة. ولم يتمكن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، من الحصول على دعم الأحزاب الأخرى، سواء في إسطنبول لصالح إمام أوغلو أو في أي مدينة أخرى في تركيا. أما حزب الشعوب الديموقراطي «ديم» الموالي للأكراد فخاض الانتخابات البلدية بمفرده مجازفا بالخسارة أمام الحزب الحاكم الذي كان امام تحد جديد شكله حزب ينيدن رفاه (الرفاه الجديد) الإسلامي.
وشهدت الانتخابات عدة اشكالات واشتباكات خلف أحد وقع في دياربكر في جنوب شرق تركيا قتيلا على الأقل و12 جريحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وأوضح مسؤول لوكالة فرانس برس «اندلعت اشتباكات بين مجموعتين خلال الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه الحوادث وقعت في قرية تبعد 30 كيلومترا عن عاصمة المقاطعة.

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