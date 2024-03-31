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استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة وأسبوع احتجاجات عاصف في إسرائيل

3/31/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت في القاهرة أمس جولة جديدة من المفاوضات سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب الاسرائيلية المستمرة منذ نحو ستة أشهر.
وبعد اكثر من أسبوع على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار فوري في رمضان، لم تتوقف الطائرات والمدافع الاسرائيلية في دك القطاع المحاصر، حيث تجاوزت حصيلة القتلى أكثر من 32700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الجيش الاسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن «الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام صحافيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى»، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 على الأقل بينهم صحافيون. فيما واصل الجيش حربه على مستشفى الشفاء ومحيطه.
وفيما تهدد المجاعة سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص، غادر أسطول صغير لارنكا أمس الأول باتجاه غزة لنقل مساعدات إنسانية، وذلك بعد فتح ممر بحري بين قبرص وغزة في منتصف مارس الماضي. وتبلغ حمولة الأسطول نحو 875 طنا من المساعدات الغذائية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية. وذكرت أن الأغذية، ومعظمها من الدقيق والأرز والسكر، حملت على متن ثلاث سفن ومنصة واحدة كانت موجودة بالفعل خارج الميناء، وانطلقت متجهة إلى غزة من تنظيم منظمة «المطبخ العالمي المركزي».
وتعد هذه ثاني شحنة مساعدات إلى غزة من لارنكا منذ بدء تشغيل الممر البحري للمساعدات في 12 مارس، وسيتم تفريغ المساعدات على رصيف مؤقت تم تشييده على سواحل غزة باستخدام أنقاض المباني التي تعرضت للقصف.
وفي مواجهة الضغوط الدولية، بما في ذلك تلك التي تمارسها الولايات المتحدة وعائلات الرهان الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة «الموافقة على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة.. للمضي قدما».
وأعلنت قناة «القاهرة» الإخبارية المصرية استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.
وذكرت القناة أن مصدرا أمنيا مصريا أكد لها «استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة» أمس.
وأضافت القناة أن مصر وقطر، اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد، «تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين».
جاء ذلك بعدما أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإجراء محادثات جديدة، وأفاد مكتبه بأنه «وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة.. للمضي قدما».
من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بتكريس احتلالها لغزة من خلال ترسيم ما يسمى بمنطقة عازلة تلتهم مساحة واسعة من القطاع، وقالت في بيان «نحذر من مخاطر أية ترتيبات للحكومة الإسرائيلية حول اليوم التالي للعدوان بهدف تكريس سيطرتها على غزة».
واعتبرت أن «أي ترتيبات لا تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية ولا تطرح في إطار حل سياسي واضح مضيعة للوقت».
بدوره، دعا إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لأن تعي ضرورة قيام وطن للفلسطينيين وإلا كانت هناك نكبة نهائية.
وكتب مورا على منصة «إكس»: «لست متأكدا مما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تدرك أن ذلك سيكون نقطة تحول تنتهي بعدها الاستراتيجية القديمة».
وأضاف «إما وطن للفلسطينيين، بمعنى دولة، وإما نكبة إلى الأبد.. وهذا الخيار سيؤثر علينا جميعا وسيتردد صداه لعقود».
وفي إطار الضغوط الداخلية على نتنياهو أيضا، توقعت وسائل اعلام اسرائيلية أسبوعا عاصفا من الاحتجاجات ضد الحكومة يمكن أن تصل إلى مطار بن غوريون وذلك غداة اشتباكات عنيفة وقعت مساء السبت بين آلاف المحتجين من ذوي المحتجزين ومن المعارضين الذين طالبوا بإسقاط حكومة نتنياهو وانجاز صفقة تبادل الأسرى. قالت «القناة 12» الإسرائيلية إن الشرطة رفعت حالة التأهب استعدادا لتجدد تظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أمام الكنيست (البرلمان).
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات الأسرى أنها من الآن فصاعدا ستعمل على إسقاط حكومة نتنياهو الذي تتهمه بالمماطلة في استعادة أبنائها.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس عن قتل شخص يشتبه بأنه نفذ هجوما بسكين أدى إلى إصابة شخصين أحدهما جندي في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة بئر السبع بجنوب البلاد.

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