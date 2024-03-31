رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يتفقّد نقاط الإطفاء المكلفة بتأمين المساجد

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد، بزيارة تفقدية لنقاط قوة الإطفاء المكلفة بتأمين المساجد للإطلاع على الاستعدادات والجاهزية داخل دور العبادة وخارجها بما يضمن حماية وسلامة المصلين خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وتأتي الزيارة ضمن خطط قوة الإطفاء العام بالتعاون والتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة للتأكد من استيفاء المباني والمنشآت والمساجد ودور العبادة لشروط السلامة والوقاية من الحريق من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.
MENAFN31032024000130011022ID1108041485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.