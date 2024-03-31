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رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يتفقّد نقاط الإطفاء المكلفة بتأمين المساجد

3/31/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد، بزيارة تفقدية لنقاط قوة الإطفاء المكلفة بتأمين المساجد للإطلاع على الاستعدادات والجاهزية داخل دور العبادة وخارجها بما يضمن حماية وسلامة المصلين خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وتأتي الزيارة ضمن خطط قوة الإطفاء العام بالتعاون والتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة للتأكد من استيفاء المباني والمنشآت والمساجد ودور العبادة لشروط السلامة والوقاية من الحريق من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

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