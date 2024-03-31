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رئيس الأركان تفقد هيئة العمليات والخطط: كونوا دائماً على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات

3/31/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة تفقدية إلى هيئة العمليات والخطط، حيث كان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء ركن محمد ماجد وعدد من قيادات الهيئة.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الفريق المزين استمع إلى شرح مفصل عن آخر المهام والواجبات التي تقوم هيئة العمليات والخطط بتنفيذها ومتابعتها وذلك من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات بالجيش الكويتي.
وأشاد رئيس الأركان بجهود الهيئة وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لجميع وحدات الجيش وما تملكه من خبرات وإمكانيات.
ودعا منتسبيها إلى السعي دائما لتحقيق التطور والارتقاء والتميز في أدائهم والوصول به إلى المستويات المنشودة حتى يكونوا دائما على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات التي توكل إليهم، متمنيا لهم دوام التوفيق.

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