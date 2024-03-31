رئيس الأركان تفقد هيئة العمليات والخطط: كونوا دائماً على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة تفقدية إلى هيئة العمليات والخطط، حيث كان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء ركن محمد ماجد وعدد من قيادات الهيئة.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الفريق المزين استمع إلى شرح مفصل عن آخر المهام والواجبات التي تقوم هيئة العمليات والخطط بتنفيذها ومتابعتها وذلك من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات بالجيش الكويتي.
وأشاد رئيس الأركان بجهود الهيئة وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لجميع وحدات الجيش وما تملكه من خبرات وإمكانيات.
ودعا منتسبيها إلى السعي دائما لتحقيق التطور والارتقاء والتميز في أدائهم والوصول به إلى المستويات المنشودة حتى يكونوا دائما على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات التي توكل إليهم، متمنيا لهم دوام التوفيق.
MENAFN31032024000130011022ID1108041484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.