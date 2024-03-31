تن هاغ: لا نستحق الفوز على برينتفورد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن تعادل فريقه مع برينتفورد على الأرجح سيكون مكلفا في مساعي الفريق لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مان يونايتد لم يقدم الكثير لتقليل الضجيج الدائر حول مستقبل المدير الفني حيث تعادل في النهاية بشكل درامي مع برينتفورد 1-1، وكان يبدو أن الفريق سيحصد النقاط الثلاث رغم أنه لم يقدم العرض المنتظر عندما وضع البديل ماسون مونت الفريق في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ولكن برينتفورد عادل النتيجة بعد أقل من 3 دقائق عبر كريستوفر اغر لينتزع برينتفورد نقطة ثمينة كان يستحقها على أقل تقدير.
وقال تن هاج: «لم نكن نستحق الفوز، ولكن إذا كانت النتيجة تسير في مصلحتك عليك أن تستغل هذا، في العادة نكون جيدين في مثل هذه الظروف»، مضيفا: من حيث الشراسة، برينتفورد كان الأفضل، ولكن عندما تكون قريبا من الفوز عليك أن تنهي المباراة فائزا، ما زال هناك الكثير من المباريات المتبقية، بالطبع قد يكون فقدان هذه النقاط مكلفا بصورة أكبر في النهاية، كان ينبغي أن نحصد ثلاث نقاط.
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