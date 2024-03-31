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تن هاغ: لا نستحق الفوز على برينتفورد

3/31/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن تعادل فريقه مع برينتفورد على الأرجح سيكون مكلفا في مساعي الفريق لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مان يونايتد لم يقدم الكثير لتقليل الضجيج الدائر حول مستقبل المدير الفني حيث تعادل في النهاية بشكل درامي مع برينتفورد 1-1، وكان يبدو أن الفريق سيحصد النقاط الثلاث رغم أنه لم يقدم العرض المنتظر عندما وضع البديل ماسون مونت الفريق في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ولكن برينتفورد عادل النتيجة بعد أقل من 3 دقائق عبر كريستوفر اغر لينتزع برينتفورد نقطة ثمينة كان يستحقها على أقل تقدير.
وقال تن هاج: «لم نكن نستحق الفوز، ولكن إذا كانت النتيجة تسير في مصلحتك عليك أن تستغل هذا، في العادة نكون جيدين في مثل هذه الظروف»، مضيفا: من حيث الشراسة، برينتفورد كان الأفضل، ولكن عندما تكون قريبا من الفوز عليك أن تنهي المباراة فائزا، ما زال هناك الكثير من المباريات المتبقية، بالطبع قد يكون فقدان هذه النقاط مكلفا بصورة أكبر في النهاية، كان ينبغي أن نحصد ثلاث نقاط.

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