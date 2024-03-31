3 أحداث عنصرية في يوم واحد بالملاعب الإسبانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفض فريق إسباني من الدرجة الثالثة إنهاء مباراة السبت بعد مشاجرة بين حارس مرماه ومشجع للفريق المنافس متهم بتوجيه إهانات عنصرية إليه، وذلك بعد ساعات قليلة من إدانة نادي إشبيلية لإهانات مماثلة تجاه أحد لاعبيه ومدربه عقب مباراته ضد مضيفه خيتافي في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاءت هذه الأحداث الجديدة بعد أيام قليلة فقط من المباراة الدولية الودية بين إسبانيا والبرازيل والتي تم تنظيمها الثلاثاء على وجه التحديد ردا على الإهانات العنصرية التي يتعرض لها مهاجم ريال مدريد ونجم «السيليساو» فينيسيوس منذ انضمامه إلى النادي الملكي عام 2018.
تعرض شيخ كان سار، حارس المرمى السنغالي لنادي رايو ماخاداهوندا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة إلى الطرد السبت في الدقيقة 84 من المباراة أمام سيستاو ريفر بعد مشاجرة مع أحد المشجعين خلف مرماه، ما دفع فريقه إلى مغادرة الملعب والحكام إلى إيقاف المباراة.
وذكرت الصحافة الإسبانية أن العديد من مشجعي سيستاو ريفر قاموا بإهانة شيخ سار (23 عاما) بعد الهدف الثاني لفريقهم في الدقيقة 83 من المباراة.
وفي وقت سابق السبت، أدان نادي إشبيلية أيضا «الإهانات العنصرية والمعادية للأجانب» التي تعرض لها لاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا خلال مباراته في خيتافي حيث وصفه المشجعون بالـ«قرد» وفقا لتقرير الحكم، ومدربه كيكي سانشيز فلوريس الذي أكد أنه عومل وكأنه «غجري».
وعلق فينيسيوس جونيور على حسابه في «إكس»: «شاهدنا ثلاث حالات عنصرية حقيرة في إسبانيا في يوم السبت وحده».
وأضاف نجم السيليساو: «إلى سار وإلى رايو ماخاداهوندا، فلتُلهم شجاعتكم الآخرين، يجب التنديد بالعنصريين ولا يمكن مواصلة المباريات معهم في المدرجات».
وتابع «لن نحقق النصر إلا عندما يغادر العنصريون الملاعب ليذهبوا مباشرة إلى السجن، المكان الذي يستحقونه».
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