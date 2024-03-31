Sunday, 31 March 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 أحداث عنصرية في يوم واحد بالملاعب الإسبانية

3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفض فريق إسباني من الدرجة الثالثة إنهاء مباراة السبت بعد مشاجرة بين حارس مرماه ومشجع للفريق المنافس متهم بتوجيه إهانات عنصرية إليه، وذلك بعد ساعات قليلة من إدانة نادي إشبيلية لإهانات مماثلة تجاه أحد لاعبيه ومدربه عقب مباراته ضد مضيفه خيتافي في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاءت هذه الأحداث الجديدة بعد أيام قليلة فقط من المباراة الدولية الودية بين إسبانيا والبرازيل والتي تم تنظيمها الثلاثاء على وجه التحديد ردا على الإهانات العنصرية التي يتعرض لها مهاجم ريال مدريد ونجم «السيليساو» فينيسيوس منذ انضمامه إلى النادي الملكي عام 2018.
تعرض شيخ كان سار، حارس المرمى السنغالي لنادي رايو ماخاداهوندا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة إلى الطرد السبت في الدقيقة 84 من المباراة أمام سيستاو ريفر بعد مشاجرة مع أحد المشجعين خلف مرماه، ما دفع فريقه إلى مغادرة الملعب والحكام إلى إيقاف المباراة.
وذكرت الصحافة الإسبانية أن العديد من مشجعي سيستاو ريفر قاموا بإهانة شيخ سار (23 عاما) بعد الهدف الثاني لفريقهم في الدقيقة 83 من المباراة.
وفي وقت سابق السبت، أدان نادي إشبيلية أيضا «الإهانات العنصرية والمعادية للأجانب» التي تعرض لها لاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا خلال مباراته في خيتافي حيث وصفه المشجعون بالـ«قرد» وفقا لتقرير الحكم، ومدربه كيكي سانشيز فلوريس الذي أكد أنه عومل وكأنه «غجري».
وعلق فينيسيوس جونيور على حسابه في «إكس»: «شاهدنا ثلاث حالات عنصرية حقيرة في إسبانيا في يوم السبت وحده».
وأضاف نجم السيليساو: «إلى سار وإلى رايو ماخاداهوندا، فلتُلهم شجاعتكم الآخرين، يجب التنديد بالعنصريين ولا يمكن مواصلة المباريات معهم في المدرجات».
وتابع «لن نحقق النصر إلا عندما يغادر العنصريون الملاعب ليذهبوا مباشرة إلى السجن، المكان الذي يستحقونه».

MENAFN31032024000130011022ID1108041481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث