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((هيئة الطرق)) تفتتح تحويلة بالثالث بمدخل جاسم محمد الإبراهيم فجر الاثنين

3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بافتتاح تحويلة مرورية بطريق الدائري الثالث بمدخل شارع جاسم محمد الابراهيم لاستكمال أعمال الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة وذلك من فجر الاثنين.

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