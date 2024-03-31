((هيئة الطرق)) تفتتح تحويلة بالثالث بمدخل جاسم محمد الإبراهيم فجر الاثنين

((هيئة الطرق)) تفتتح تحويلة بالثالث بمدخل جاسم محمد الإبراهيم فجر الاثنين
التاريخ
3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بافتتاح تحويلة مرورية بطريق الدائري الثالث بمدخل شارع جاسم محمد الابراهيم لاستكمال أعمال الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة وذلك من فجر الاثنين.
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