((السكنية)) تتسلم 3 أفرع للغاز بالضاحية N9 - N10 - N11 بـ((المطلاع))

((السكنية)) تتسلم 3 أفرع للغاز بالضاحية N9 - N10 - N11 بـ((المطلاع))
التاريخ
3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحضور ممثلي وزارة المالية (أملاك الدولة) باستلام 3 أفرع غاز بالضاحية N9 - N10 - N11 بمدينة المطلاع السكنية.
وقالت «السكنية» في بيان صحافي انه تم سابقا تسليم مبنى فرع الغاز بالضاحية N8 لوزارة المالية، وذلك بتاريخ 2023/11/15 ليكون إجمالي عدد أفرع الغاز التي تم تسليمها عدد 4 فروع غاز.
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