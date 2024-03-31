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((السكنية)) تتسلم 3 أفرع للغاز بالضاحية N9 - N10 - N11 بـ((المطلاع))

3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحضور ممثلي وزارة المالية (أملاك الدولة) باستلام 3 أفرع غاز بالضاحية N9 - N10 - N11 بمدينة المطلاع السكنية.
وقالت «السكنية» في بيان صحافي انه تم سابقا تسليم مبنى فرع الغاز بالضاحية N8 لوزارة المالية، وذلك بتاريخ 2023/11/15 ليكون إجمالي عدد أفرع الغاز التي تم تسليمها عدد 4 فروع غاز.

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