((السكنية)): 96.3% نسبة إنجاز الطبقة السطحية للأسفلت في NA ((غرب عبدالله المبارك)) خلال فبراير

((السكنية)): 96.3% نسبة إنجاز الطبقة السطحية للأسفلت في NA ((غرب عبدالله المبارك)) خلال فبراير
التاريخ
3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن نسبة إنشاء وإنجاز وصيانة الطبقة السطحية للاسفلت في الضاحية NA في منطقة غرب عبدالله المبارك بلغت 96.3% خلال شهر فبراير 2024.
وحسب الاحصائية، فإن «السكنية» باشرت في تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية للمباني العامة في مركز الضاحية في كل من N9 وN10 في «المطلاع» خلال فبراير 2024.
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