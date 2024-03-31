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((السكنية)): 96.3% نسبة إنجاز الطبقة السطحية للأسفلت في NA ((غرب عبدالله المبارك)) خلال فبراير

3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن نسبة إنشاء وإنجاز وصيانة الطبقة السطحية للاسفلت في الضاحية NA في منطقة غرب عبدالله المبارك بلغت 96.3% خلال شهر فبراير 2024.
وحسب الاحصائية، فإن «السكنية» باشرت في تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية للمباني العامة في مركز الضاحية في كل من N9 وN10 في «المطلاع» خلال فبراير 2024.

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