رئيس الوزراء زار المسجد الكبير: تسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة والأجواء الإيمانية للمصلين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بزيارة تفقدية إلى مسجد الدولة الكبير. ورافق سموه خلال الزيارة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.
واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح من القائمين على إدارة المسجد عن استعداداتهم لاستقبال المصلين خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والخدمات المقدمة لهم، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز المعتاد بمسجد الدولة الكبير، وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة والأجواء الإيمانية لأداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة.
من جهة أخرى، بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى برابو سوبيانتو الرئيس المنتخب في جمهورية إندونيسيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا الصديقة.
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