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رئيس الوزراء زار المسجد الكبير: تسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة والأجواء الإيمانية للمصلين

3/31/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بزيارة تفقدية إلى مسجد الدولة الكبير. ورافق سموه خلال الزيارة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.
واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح من القائمين على إدارة المسجد عن استعداداتهم لاستقبال المصلين خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والخدمات المقدمة لهم، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز المعتاد بمسجد الدولة الكبير، وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة والأجواء الإيمانية لأداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة.
من جهة أخرى، بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى برابو سوبيانتو الرئيس المنتخب في جمهورية إندونيسيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا الصديقة.

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