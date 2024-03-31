جموع المصلين أحيوا أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
في أجواء إيمانية وروحانية متميزة، أحيا آلاف المصلين ليلة 21 رمضان التماساً لليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
واكد مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد أن ما يزيد على 8500 مصل أدوا صلاة القيام في تلك الليلة المباركة.
وأمّ المصلين في المسجد الكبير كل من القارئين فهد المطيري وأحمد النفيس، وألقى خطبة الوعظ الداعية عبدالحميد البلالي الذي شدد على أن الشيطان عدو لدود لبني آدم حتى يدخلهم النار، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، وخطوطا أخرى متفرعة وقال إن كل خط منها شيطان يحاول جذب الإنسان بعيدا عن الصراط المستقيم.
مسجد بلال
وشهد مسجد بلال بن رباح توافد آلاف المصلين وامتلأ المصلى الرئيسي والقاعات الملحقة به بالمصلين، حيث تحرص آلاف الأسر على إحياء تلك الليالي المباركة في المسجد، نظرا للجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة. كما حرص الشيخ مبارك الفيصل على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالمسجد بنفسه، خاصة انسيابية دخول وخروج المصلين وسط تنظيم رائع بالرغم من الحشود الكبيرة، حيث تم توفير مواقف للسيارات وسيارات «غولف» لنقل المصلين، كما يتميز مسجد بلال بتوفير جميع أنواع الضيافة من التمور والعصائر والمشروبات الساخنة والقهوة والمياه وغيرها.
وفي حولي، تابعت «الأنباء» جهود مدير مساجد حولي د.خالد الحيص والمشرف الإداري محمد العازمي والعديد من العاملين في الإدارة الذين يقفون على خدمة وراحة ضيوف الرحمن لإحياء تلك الليالي المباركة، حيث تقدم المصلين في ليلة 21 رمضان القارئان عمر الدمخي وشايع التميمي.
مراكز العاصمة
في ليلة إيمانية وحضور كثيف، أدى آلاف المصلين صلاة القيام في المراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة. وقال المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري: هدفنا أن نصل إلى الريادة في تهيئة المساجد وتوفير كل سبل الراحة للمصلين من خلال توفير السجاد والضيافة من المشروبات الباردة والساخنة في ظل الازدحام الشديد الذي يوافق الليالي الوترية، حيث أعددنا لها كل الإمكانات لجعل المركز منارة إشعاع، وقمنا بزيادة عدد الفرش الخارجي للمساجد.
بدوره، زار الوكيل المساعد للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية اللواء حقوقي وليد شهاب مركز الراشد الرمضاني، وكان في استقباله مدير الإدارة عبدالحميد المطيري، ورئيس مركز الراشد بدر الوزان.
وقال شهاب خلال تفقده المركز إنه وجد ما يثلج الصدر من تنظيم وترتيب وهذا يدل على جهود واضحة تبذلها وزارة الأوقاف ممثلة في مساجد محافظة العاصمة، كما أن هناك تعاونا بين رجال «الداخلية» و«الأوقاف» لضبط الأمن في مداخل ومخارج المراكز الرمضانية، مثنيا على جهود العاملين في فرق العمل لدورهم في إنجاح المراكز الرمضانية بالعاصمة.
وتقدم لإمامة المصلين في الأربع ركعات الاول في مركز الراشد القارئ سلطان الحكم، وفي الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ عبداللطيف المتروك، أما خاطرة الاستراحة فكانت للشيخ د.عدنان الرشيدي.
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