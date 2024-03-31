Sunday, 31 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جموع المصلين أحيوا أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
في أجواء إيمانية وروحانية متميزة، أحيا آلاف المصلين ليلة 21 رمضان التماساً لليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
واكد مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد أن ما يزيد على 8500 مصل أدوا صلاة القيام في تلك الليلة المباركة.
وأمّ المصلين في المسجد الكبير كل من القارئين فهد المطيري وأحمد النفيس، وألقى خطبة الوعظ الداعية عبدالحميد البلالي الذي شدد على أن الشيطان عدو لدود لبني آدم حتى يدخلهم النار، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، وخطوطا أخرى متفرعة وقال إن كل خط منها شيطان يحاول جذب الإنسان بعيدا عن الصراط المستقيم.
مسجد بلال
وشهد مسجد بلال بن رباح توافد آلاف المصلين وامتلأ المصلى الرئيسي والقاعات الملحقة به بالمصلين، حيث تحرص آلاف الأسر على إحياء تلك الليالي المباركة في المسجد، نظرا للجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة. كما حرص الشيخ مبارك الفيصل على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالمسجد بنفسه، خاصة انسيابية دخول وخروج المصلين وسط تنظيم رائع بالرغم من الحشود الكبيرة، حيث تم توفير مواقف للسيارات وسيارات «غولف» لنقل المصلين، كما يتميز مسجد بلال بتوفير جميع أنواع الضيافة من التمور والعصائر والمشروبات الساخنة والقهوة والمياه وغيرها.
وفي حولي، تابعت «الأنباء» جهود مدير مساجد حولي د.خالد الحيص والمشرف الإداري محمد العازمي والعديد من العاملين في الإدارة الذين يقفون على خدمة وراحة ضيوف الرحمن لإحياء تلك الليالي المباركة، حيث تقدم المصلين في ليلة 21 رمضان القارئان عمر الدمخي وشايع التميمي.
مراكز العاصمة
في ليلة إيمانية وحضور كثيف، أدى آلاف المصلين صلاة القيام في المراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة. وقال المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري: هدفنا أن نصل إلى الريادة في تهيئة المساجد وتوفير كل سبل الراحة للمصلين من خلال توفير السجاد والضيافة من المشروبات الباردة والساخنة في ظل الازدحام الشديد الذي يوافق الليالي الوترية، حيث أعددنا لها كل الإمكانات لجعل المركز منارة إشعاع، وقمنا بزيادة عدد الفرش الخارجي للمساجد.
بدوره، زار الوكيل المساعد للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية اللواء حقوقي وليد شهاب مركز الراشد الرمضاني، وكان في استقباله مدير الإدارة عبدالحميد المطيري، ورئيس مركز الراشد بدر الوزان.
وقال شهاب خلال تفقده المركز إنه وجد ما يثلج الصدر من تنظيم وترتيب وهذا يدل على جهود واضحة تبذلها وزارة الأوقاف ممثلة في مساجد محافظة العاصمة، كما أن هناك تعاونا بين رجال «الداخلية» و«الأوقاف» لضبط الأمن في مداخل ومخارج المراكز الرمضانية، مثنيا على جهود العاملين في فرق العمل لدورهم في إنجاح المراكز الرمضانية بالعاصمة.
وتقدم لإمامة المصلين في الأربع ركعات الاول في مركز الراشد القارئ سلطان الحكم، وفي الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ عبداللطيف المتروك، أما خاطرة الاستراحة فكانت للشيخ د.عدنان الرشيدي.

MENAFN31032024000130011022ID1108041476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث